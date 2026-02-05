Agrigento

Ambiente, Mareamico: “Hanno di nuovo sbancato una duna a San Leone”

Il Demanio ha confermato che nessuna richiesta di lavori è stata fatta per quei luoghi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Nelle scorse ore, come se non bastassero i danni fatti dal ciclone Harry, qualcuno a San Leone, ha sbancato una duna, alle spalle del chiosco “Santulì”. E non è la prima volta che succede! Solitamente fanno queste operazioni per creare le condizioni per l’apertura di un nuovo chiosco o l’arretramento di una vecchia concessione. Ovviamente abbiamo chiesto notizie al Demanio che ci ha confermato che nessuna richiesta di lavori è stata fatta per quei luoghi, pertanto siamo in presenza di lavori abusivi che hanno provocato un vero e proprio disastro ambientale!” Questa la denuncia dell’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.

