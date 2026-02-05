Apertura

Auto esce fuori strada lungo la Ss 115 e finisce nella scarpata: feriti anche due bambini

Quattro gli occupanti dell'auto, due adulti e due bambini, non versano in condizioni di pericolo

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un incidente si è verificato lungo la strada statale 115 al km 146 tra Ribera e Sciacca. Secondo le prime informazioni pare si tratterebbe di un sinistro autonomo; un’auto, con a bordo due adulti e due bambini, dopo un sorpasso, è uscita fuori strada a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, finendo la corsa giù nella scarpata. Gli occupanti non dovrebbero essere feriti in modo grave, ma per precauzione, sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale per le cure necessarie. Sul luogo sono intervenuti due squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Agrigento e Sciacca e la Polizia stradale che si sta occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

