PRIMO PIANO

Oltre tre chili di cocaina in auto, arrestato 20enne

La vendita al minuto della sostanza avrebbe fruttato circa 330.000,00 euro. 

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Rosolini, nel corso di servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato un 23enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo alla circolazione stradale effettuato al casello autostradale di Rosolini i Carabinieri hanno fermato un’utilitaria con a bordo una coppia di ventenni, a seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti e sequestrati 3 panetti di cocaina per un peso complessivo di 3,4 kg e 1.720 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio. La vendita al minuto della sostanza avrebbe fruttato circa 330.000,00 euro. 

L’uomo è stato arrestato e associato alla casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa mentre la passeggera 20enne è stata denunciata in stato di libertà.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Messina

Si finge Carabiniere per truffare una 71enne: due arresti
Caltanissetta

Ventenne scomparsa da Gela, si cerca Jasmine Billizzi
PRIMO PIANO

Oltre tre chili di cocaina in auto, arrestato 20enne
Agrigento

Nasconde droga nella carne e tenta di introdurla in carcere, arrestata 
Cattolica Eraclea

Casa della Comunità di Cattolica Eraclea, ok all’apertura dal primo marzo 
Agrigento

Viabilità, aggiudicata gara d’appalto per la manutenzione di cinque strade provinciali
banner italpress istituzionale banner italpress tv