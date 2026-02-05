Cultura

La Valle dei Templi torna a tingersi di bianco, in piena fioritura i mandorli

Nel cuore del "pieno inverno", la Valle dei Templi si è risvegliata sotto una coltre di petali bianchi e rosati

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Mentre gran parte della Sicilia fa ancora i conti con le ferite lasciate dal recente maltempo, ad Agrigento accade un piccolo miracolo che sfida il calendario. Nel cuore del “pieno inverno”, la Valle dei Templi si è risvegliata sotto una coltre di petali bianchi e rosati: i mandorli sono infatti nel pieno della loro fioritura.

Non solo un evento botanico, ma un potente messaggio di resilienza, in un momento in cui diverse aree dell’isola soffrono per i danni causati dal maltempo, la delicatezza di questi fiori che sfidano il freddo rappresenta una speranza concreta. È la natura che, nonostante tutto, trova la forza di ricominciare e di restare bella.

Vedere i mandorli fioriti tra le colonne doriche riporta inevitabilmente al mito di Proserpina. Secondo l’antica leggenda, il ritorno della figlia di Cerere sulla terra segna il risveglio della vita. Anche se siamo ancora a febbraio, questo candore sussurra infatti che Proserpina sta già risalendo dagli inferi, portando con sé la promessa di una nuova primavera e la rinascita di una terra che non si arrende mai.

“Invitiamo ovviamente tutti a godere di questo piccolo miracolo della natura che si ripete ogni anno da secoli- dice il direttore del Parco della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta –, frutto di una ricchezza, quella botanica e paesaggistica, che è parte essenziale del patrimonio che tuteliamo e valorizziamo”.

