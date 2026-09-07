Caltanissetta

Il commissario Di Maggio è il nuovo dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Caltanissetta

Il neo dirigente sostituisce Sonia Zicari, Vice Questore Aggiunto, dirigente della sezione Polizia Stradale di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A Caltanissetta si è insediato il nuovo dirigente della Sezione della Polizia Stradale, Commissario Capo della Polizia di Stato dr. Giacomo Di Maggio, trentaquattro anni, palermitano, laureato in giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione forense. Il dr. Di Maggio sostituisce la dr.ssa Sonia Zicari, Vice Questore Aggiunto, dirigente della sezione Polizia Stradale di Agrigento la quale, negli ultimi mesi, ha diretto a scavalco anche la sezione di Caltanissetta.

Il funzionario è entrato in Polizia nell’aprile del 2021, dopo aver frequentato il 110° corso per funzionari della Polizia di Stato. Dal 2022 al 2024, ha prestato servizio al Commissariato di P.S. di Porto Tolle (Rovigo). Nel 2024 è stato trasferito a Roma prestando servizio al Commissariato di P.S. Palazzo di Giustizia, prima, e al Primo Distretto della Questura, dopo. Il Dr. Di Maggio, che questa mattina ha incontrato il Questore Marco Giambra, ha assicurato il qualificato apporto delle donne e degli uomini della Polizia Stradale alla sicurezza della comunità nissena, con l’obiettivo di contribuire alla prevenzione dell’incidentalità, in particolare in autostrada e sulle strade extraurbane principali.

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