Agrigento

Caso Crosta, Controcorrente: “vicesindaco si dimetta”

La decisione fa seguito agli sviluppi legati alla villa abusiva di contrada Zingarello, immobile che Crosta ha coereditato alla morte del padre

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

 La segreteria regionale di Controcorrente, movimento con cui è stato eletto il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, ha chiesto le dimissioni del vicesindaco Giovanni Crosta. La decisione, definita “sofferta ma necessaria”, fa seguito agli sviluppi legati alla villa abusiva di contrada Zingarello, immobile che Crosta ha coereditato alla morte del padre. Pur riconoscendo che l’abusivismo non è imputabile al vicesindaco, il movimento contesta “le sue dichiarazioni iniziali sul fatto che l’edificio fosse del tutto disabitato, affermazioni poi smentite dall’uso saltuario dell’immobile in alcune festività”.

Crosta si difende denunciando una “campagna mediatica di estrema violenza” e precisando che sulla casa pende una richiesta di sanatoria fin dal 1985. Controcorrente ha tuttavia sollevato un problema “di opportunità politica circa la permanenza in giunta di un assessore con una pratica di sanatoria pendente presso lo stesso ente che amministra”. La posizione del movimento è stata già comunicata al sindaco Michele Sodano, di Controcorrente, “restando in attesa del passo auspicato”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Il “sistema” Cuffaro: “Pluralità di episodi ma non è associazione a delinquere”
Agrigento

Caso Crosta, Controcorrente: “vicesindaco si dimetta”
Agrigento

Lavoratore in nero in una rosticceria e rifiuti incontrollati in supermercato, multa e sequestro 
Agrigento

Trovate diverse banconote false in un’aiuola a Porta di Ponte, indagini 
Agrigento

Tragedia all’autodromo, 29enne muore dopo incidente
banner italpress istituzionale banner italpress tv