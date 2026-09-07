Smaltimento di rifiuti “fai da te”: coppia denunciata dai Carabinieri

I Carabinieri della stazione di San Michele di Ganzaria, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato un 62enne e la moglie 64enne perché ritenuti responsabili di “combustione illecita di rifiuti”.

I militari dell’Arma, partendo dalle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano visto una densa colonna di fumo provenire dalla contrada Verticchio, partendo da tale dettaglio hanno indirizzato immediatamente le attività di indagine per risalire all’identità dei responsabili dell’incendio illecito.

Analizzate congiuntamente le videocamere registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona hanno ricostruito l’accaduto accertando che il 62enne nel pomeriggio, dopo aver tirato fuori diversi rifiuti dal proprio garage li aveva caricati sulla propria utilitaria.

Successivamente aveva effettuato più viaggi da e verso la montagna Ganzaria alla guida della predetta auto con a bordo la moglie, raggiungendo un terreno di sua proprietà dove, scaricato il mezzo, avrebbe appiccato il fuoco ai rifiuti e ad una cassapanca per poi allontanarsi. Tale condotta ha messo in serio pericolo tutta l’area circostante perché l’incendio si sarebbe potuto propagare incontrollatamente, I due coniugi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria