Vanno al mare e al ritorno trovano l’auto vandalizzata: amarezza per famiglia di Sant’Angelo Muxaro

Erano andati al mare a Siculiana Marina per trascorrere una giornata di relax, lontani dalla quotidianità, ma al loro ritorno hanno trovato una spiacevole sorpresa ad attenderli. Una famiglia di Sant’Angelo Muxaro ha infatti trovato la propria automobile vandalizzata. Ignoti hanno rotto il finestrino dal lato passeggero e danneggiato anche il vetro anteriore del veicolo. Fortunatamente, nonostante i danni provocati all’auto, dall’abitacolo non sarebbe stato portato via nulla.

Il proprietario dell’auto ha allertato le forze dell’Ordine per denunciare il fatto; resta tanta amarezza per la famiglia, costretta a fare i conti con i danni subiti dopo quella che doveva essere semplicemente una giornata di mare e spensieratezza.