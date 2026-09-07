Agrigento

Lavoratore in nero in una rosticceria e rifiuti incontrollati in supermercato, multa e sequestro 

È quanto emerso durante un controllo effettuato dalla polizia locale di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Lavoratore completamente “in nero” in una rosticceria e area di un supermercato utilizzata come stoccaggio dei rifiuti. È quanto emerso durante un controllo effettuato dalla polizia locale di Agrigento. Il primo accertamento è scattata in una rosticceria nel quartiere balneare di San Leone. Gli agenti hanno riscontrato la presenza di un lavoratore non dichiarato. Nei confronti del titolare è scattata una sanzione pari a 4.500 euro. La seconda ispezione, invece, è avvenuta nel quartiere di Fontanelle, a nord di Agrigento. La polizia locale ha scoperto che un supermercato utilizzava un’area come deposito di rifiuti. Trovate montagne di cartoni, scatoloni, imballaggi, fogli di cartone accatastati, cassette di plastica, pedane di legno e sacchi contenenti bottiglie di plastica. L’ipotesi, che deve naturalmente essere accertata, è che il tutto avvenisse senza le necessarie autorizzazioni. L’area è stata sequestrata. 

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