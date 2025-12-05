Incidente autonomo lungo la Ss115, traffico bloccato

A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante, il quale ha sversato su strada diverso quantitativo di liquido infiammabile, è al momento chiuso un tratto della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, al km 253 ed in entrambe le direzioni, in località Gela (CL). Sono state istituite temporanee deviazioni su viabilità provinciale.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.