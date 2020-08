La famiglia non aveva sue notizie, gelese fermato dalla polizia in Egitto

E’ stato fermato in Egitto dalla polizia Calogero Nicolas Valenza, 27enne di Gela, di cui la famiglia ha perso le tracce da domenica scorsa. Lo confermano ad askanews fonti al corrente della vicenda, mentre la famiglia ha già riferito di avere appreso dalla Farnesina del fermo in Egitto per accertamenti. La polizia avrebbe bloccato Calogero Nicolas Valenza al suo arrivo all’aeroporto del Cairo da Barcellona. In Spagna, secondo il sito de La Sicilia, il giovane italiano vive da quattro anni e lavora come pr. La madre ha raccontato di averlo sentito domencia scorsa, quando Calogero aveva detto che si sarebbe fatto sentire dall’Egitto. Poi il silenzio e il telefono staccato.