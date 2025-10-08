Maxi controllo del territorio tra Gela e Niscemi, scattano sei denunce

Nel quadro delle iniziative volte a garantire maggiore sicurezza pubblica e presidio delle aree ove in questo periodo si registra il maggior afflusso di persone, su specifico impulso da parte del Prefetto Licia Donatella Messina, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta ha predisposto un servizio straordinario di controllo nei comuni di Gela e Niscemi. L’attività, condotta dai militari del Reparto Territoriale di Gela, ha interessato le principali vie cittadine, consentendo di identificare 55 persone e controllare 35 veicoli, con esiti particolarmente rilevanti sul piano operativo.

Al termine del servizio, sei persone sono state denunciate in stato di libertà.

In particolare: due giovani di Gela, rispettivamente di 27 e 20 anni, sono stati deferiti per porto abusivo di armi, poiché trovati in possesso di due coltelli a serramanico della lunghezza complessiva di 28 e 22 centimetri, nonché di una frusta flessibile a forma elicoidale (cosiddetto “nervo di bue”) lunga 70 centimetri.

Nel medesimo contesto:

– un 39enne pregiudicato di Niscemi è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 18 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish. Una successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 27 grammi della medesima sostanza stupefacente;

– un 63enne di Niscemi è stato denunciato per omessa custodia di armi, poiché a seguito di una perquisizione è stato rinvenuto un fucile da caccia custodito senza alcuna cautela in un luogo diverso da quello regolarmente denunciato;

– un 41enne di Niscemi è stato deferito per detenzione abusiva di munizioni, in quanto presso la propria abitazione sono state rinvenute 29 cartucce calibro 12 detenute illegalmente;

– un 53enne di Gela è stato denunciato per ricettazione, poiché sorpreso a bordo della propria autovettura con circa 330 chilogrammi di uva da tavola, di cui non è stato in grado di giustificare la provenienza.

Nel corso del servizio, otto persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura di Caltanissetta per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’attività dei Carabinieri proseguirà anche nei prossimi giorni con ulteriori controlli in diversi Comuni della Provincia, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire fenomeni di illegalità diffusa.