Caltanissetta

Minaccia agente col coltello dicendo “questo è per te”, bloccato col taser 

Il ventenne è stato condotto in ospedale per eseguire accertamenti sul suo stato di salute e poi è stato trasferito in carcere 

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si è presentato alla Questura di Caltanissetta dicendo di volere essere arrestato perchè temeva che i suoi stessi comportamenti delinquenziali lo avrebbero portato alla morte e non voleva dare questo dolore a sua madre. Poi ha estratto un coltello da tasca e brandendolo ha minacciato l’agente di guardia minacciandolo: “non scherzo, sono serio, me la prendo col primo che passa” e, indicando l’arma ha aggiunto: “this is for you” (‘questo è per te’, ndr). Protagonista della vicenda un ventenne straniero che era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giovane è stato arrestato da agenti delle Volanti dopo che lo hanno immobilizzato col taser. Il ventenne è stato condotto in ospedale per eseguire accertamenti sul suo stato di salute e poi è stato trasferito in carcere 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Franco Castaldo

La mafia di Villaseta, Guido Vasile resta in carcere
Ultime Notizie

Due cani uccisi a Sciacca, indagini
Apertura

Fratelli d’Italia apre crisi politica dopo la rimozione di Ciulla: “Valutiamo sostegno a Miccichè”
Agrigento

Commissione Antimafia Sicilia il 2 ottobre ad Agrigento
Caltanissetta

Minaccia agente col coltello dicendo “questo è per te”, bloccato col taser 
Caltanissetta

Cerca di sfondare la porta di casa della moglie, arrestato