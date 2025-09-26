Slot machine illegali in un circolo culturale, sanzioni per oltre 132 mila euro

Proseguono i controlli della Polizia di Stato finalizzati alla prevenzione e al contrasto del gioco illegale per scongiurare fenomeni di ludopatia, attraverso una serie di interventi mirati disposti dalla Questura di Catania in città e in provincia.

Nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno effettuato un controllo presso un’associazione culturale, con sede nel quartiere Barriera.

Durante le verifiche, gli agenti hanno avuto modo di accertare l’installazione di 12 slot machine illegali, risultate perfettamente funzionanti. Si tratta di apparecchi elettronici da intrattenimento del genere vietato, privi di nulla osta e non conformi alla normativa vigente perché non collegati alla rete erariale. Pertanto, i poliziotti hanno provveduto a porre sotto sequestro le dodici slot machine per le opportune determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Per le infrazioni di carattere amministrativo, al presidente dell’associazione sono stati notificati complessivamente 24 verbali con sanzioni pecuniarie per un importo totale di 132.000 euro.

In questo modo, l’intervento dei poliziotti della Questura ha fatto emergere una situazione di illegalità in grado di compromettere la sicurezza dei potenziali utilizzatori degli apparecchi elettronici, prevenendo possibili casi di dipendenza.