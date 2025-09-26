Nell’Agrigentino salgono a 10 gli uffici postali con i punti dedicati a “Casa&Famiglia”

Salgono a quota dieci in provincia di Agrigento i Punto Poste Casa&Famiglia per i cittadini, tra corner e postazioni ribassate a sportello, distribuiti tra la sede centrale del capoluogo e altri nove uffici postali in provincia.

Gli sportelli dedicati nascono come punto di raccordo per supportare le famiglie dell’agrigentino nella scelta delle soluzioni più adatte alle esigenze personali e domestiche. Dalle offerte di telefonia a internet in fibra, dalle carte prepagate ai prodotti di risparmio, fino all’rc auto e alle offerte luce e gas. In particolare in provincia di Agrigento sempre più cittadini hanno scelto Poste Energia per le proprie utenze, contribuendo a superare il traguardo nazionale di 900mila contratti luce e gas puntando al milione di clienti entro il 2025.

Stefania Grillo, in azienda da circa quindici anni e dal 2019 operatrice front end della sede di Agrigento Centro, ha visto nascere e svilupparsi nel tempo il Punto Poste Casa&Famiglia. Ciò la rende una testimone da un osservatorio privilegiato sui cambiamenti nelle abitudini di consumo dei cittadini. “Ho assistito a una vera e propria evoluzione che ha reso il corner il primo punto di contatto con i cittadini che entrano nel nostro ufficio e che ha anche cambiato il mio lavoro. Oggi è un luogo fisico di supporto a disposizione su diversi servizi e prodotti, caratteristica che rassicura chi viene qui per fugare dubbi e trovare risposte alle domande, soprattutto sul mercato dell’energia. E dalla trasparenza alla chiarezza del preventivo, ho assistito a una risposta di pubblico sempre più positiva e consapevole in questi anni” – racconta la dipendente.

La peculiarità della proposta commerciale di Poste Energia è il prezzo bloccato per dodici mesi della materia prima luce e gas dell’offerta. L’altro vantaggio per chi sottoscrive il contratto è la duplice soluzione di pagamento: a quella tradizionale, a importo variabile in base al consumo mensile, si aggiunge l’opzione innovativa a rata fissa. Questa viene calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente e consente al cliente di pagare il conto di luce e gas in dodici rate di pari importo, una opportunità che permette al titolare del contratto di pianificare con certezza il bilancio familiare per le spese energetiche.

L’offerta Poste Energia è disponibile in tutti i ventisette uffici postali dell’ennese, sul sito poste.it e sulle app aziendali. Attraverso il canale fisico e digitale vengono promossi due prodotti cardine dell’ecosistema Postepay: Energia e Fibra. E grazie all’offerta Energia Connessa, ai clienti Poste Energia è dedicato uno sconto di 50 euro all’anno sull’offerta fibra PosteCasa Ultraveloce.