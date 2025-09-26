Droga nascosta nel frigorifero: arrestato 41enne

Ancora una volta il fiuto dei cani-poliziotto, specialisti nella ricerca di droga, si è rivelato infallibile e decisivo per arrestare un pregiudicato catanese di 41 anni che aveva nascosto 570 grammi di hashish nel frigorifero di casa. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno arrestato durante una delle diverse attività di controllo e perlustrazione di zone e quartieri della città finalizzate specificamente a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città.

L’azione dei poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili della Questura di Catania, nei giorni scorsi, si è concentrata in alcune aree del quartiere Borgo, a cominciare dai punti in cui, in passato, sono stati registrati casi di spaccio con l’arresto di pusher e il sequestro di stupefacenti.

Durante l’attività di pattugliamento, i cani-poliziotto antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fiutato la presenza di sostanze stupefacenti, indirizzando i loro conduttori verso la porta di un’abitazione di via Sanremo.

In una prima fase, i poliziotti hanno bussato più volte alla porta di casa, ma i tentativi non hanno sortito effetto. Per questo, grazie agli accertamenti svolti dalla Sala Operativa della Questura sono riusciti a risalire alla proprietaria dell’abitazione che, contattata telefonicamente, si è recata sul posto. A quel punto, vista anche la presenza della donna, la porta dell’appartamento è stata aperta dall’interno dal figlio della proprietaria, un 41enne con precedenti penali specifici. Immediatamente, i cani hanno segnalato la presenza di droga in cucina e, in particolare, all’interno del frigorifero. Infatti, non appena il 41enne ha aperto il frigo i poliziotti hanno trovato diversi panetti di sostanza stupefacente presumibilmente del tipo hashish per un totale di 570 grammi, posti sotto sequestro per le successive determinazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Gli agenti della squadra cinofili hanno esteso la perquisizione alle altre stanze della casa, trovando vario materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze stupefacenti e un bilancino di precisione utilizzato per realizzare le singole dosi.

L’uomo è arrestato dai poliziotti per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Dopo essere stato condotto negli Uffici della Polizia Scientifica per essere foto-segnalato, il 41enne è stato condotto in carcere come disposto dal PM di turno presso il Tribunale di Catania, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.