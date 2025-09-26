Due cani uccisi a Sciacca, indagini

Due cani sono stati trovati morti stamattina a Sciacca (Agrigento), uccisi con metodo violento, colpiti alla testa con corpi contudenti, forse delle pietre. Sul posto, in contrada Muciare, la stessa zona dove nel 2018 furono scoperte trenta carcasse di cani avvelenati, i veterinari dell’Asp di Agrigento e gli agenti della polizia municipale. È probabile che gli animali siano stati uccisi altrove e poi spostati. Non è ancora chiaro se si trattasse di randagi: sta cercando di accertarlo il Comune.

Gli animali sono stati trasferiti all’Istituto Zooprofilattico di Palermo per accertare le cause della morte. La procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un’inchiesta. A condannare quanto accaduto l’assessore comunale al Randagismo Agnese Sinagra, che parla di “violenza assurda e inaudita”.