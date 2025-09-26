Ultime Notizie

Due cani uccisi a Sciacca, indagini

A condannare quanto accaduto l'assessore comunale al Randagismo Agnese Sinagra, che parla di "violenza assurda e inaudita"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 Due cani sono stati trovati morti stamattina a Sciacca (Agrigento), uccisi con metodo violento, colpiti alla testa con corpi contudenti, forse delle pietre. Sul posto, in contrada Muciare, la stessa zona dove nel 2018 furono scoperte trenta carcasse di cani avvelenati, i veterinari dell’Asp di Agrigento e gli agenti della polizia municipale. È probabile che gli animali siano stati uccisi altrove e poi spostati. Non è ancora chiaro se si trattasse di randagi: sta cercando di accertarlo il Comune.

Gli animali sono stati trasferiti all’Istituto Zooprofilattico di Palermo per accertare le cause della morte. La procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un’inchiesta. A condannare quanto accaduto l’assessore comunale al Randagismo Agnese Sinagra, che parla di “violenza assurda e inaudita”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Franco Castaldo

La mafia di Villaseta, Guido Vasile resta in carcere
Ultime Notizie

Due cani uccisi a Sciacca, indagini
Apertura

Fratelli d’Italia apre crisi politica dopo la rimozione di Ciulla: “Valutiamo sostegno a Miccichè”
Agrigento

Commissione Antimafia Sicilia il 2 ottobre ad Agrigento
Caltanissetta

Minaccia agente col coltello dicendo “questo è per te”, bloccato col taser 
Caltanissetta

Cerca di sfondare la porta di casa della moglie, arrestato