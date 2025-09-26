Agrigento, rimpasto nella giunta Miccichè: giurano Montalbano e Accuro Tagano

Mini rimpasto nella giunta comunale di Agrigento. Al posto di Costantino Ciulla e del già dimissionario Aurelio Trupia subentrano Sandro Montalbano, direttore amministrativo di un istituto scolastico, e Riccardo Accurso Tagano, praticante avvocato.

“Confidando nel prezioso contributo dei nuovi assessori a favore dell’efficacia dell’azione amministrativa nell’interesse della comunità agrigentina. Rivolgo un profondo ringraziamento agli assessori uscenti, Ciulla e Trupia, per l’ottimo lavoro prestato nella concretizzazione del programma amministrativo del governo cittadino e, in particolare, nell’impegno incessante profuso nei settori di competenza, tra cultura, turismo, ambiente e finanze, con capacità e professionalità”, ha detto il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè a margine della cerimonia di insediamento dei due neo assessori.

A Montalbano sono affidate le deleghe a Cultura. Beni culturali, rapporti col Parco Archeologico; ad Accurso Tagano le deleghe a Sviluppo economico, promozione del territorio. Commercio, industria, artigianato, agricoltura e mercati. Piano per il Commercio, Sportello Unico per le imprese. Avvocatura Comunale e Affari Legali. Tutela animali. Edilizia scolastica.



,