Caltanissetta

Minaccia di morte e picchia la moglie, arrestato 45enne

La donna ha detto di subire da anni frequenti violenze psicologiche e fisiche da parte del marito, più volte segnalate, ma poi ritrattate per timore di ritorsioni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato a Gela un pregiudicato di 46 anni per violenza domestica e detenzione illegale di arma da fuoco. L’uomo è accusato di avere picchiato, colpendola con calci e pugni, la moglie, minacciandola di morte.

Ai militari dell’Arma la donna ha detto di subire da anni frequenti violenze psicologiche e fisiche da parte del marito, più volte segnalate, ma poi ritrattate per timore di ritorsioni. L’uomo, inoltre, dopo l’ultima aggressione, aveva inviato alla sorella della vittima la foto di una pistola accompagnata da minacce di morte all’intero nucleo familiare.

I carabinieri sono tornati nell’abitazione del 46enne e lo hanno trovato con un borsone contenente effetti personali e uno zaino con all’interno occultata una pistola semiautomatica calibro 7,65, con caricatore inserito e 7 proiettili pronti all’uso, e lo hanno arrestato. L’uomo, su disposizione della Procura di Gela, che ha coordinato le indagini, è stato condotto in carcere. Il Gip ha poi convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Raffadali

Christmas Village di Raffadali, più di 20mila presenze per il parco a tema natalizio
Mafia

Mafia, chiesti 16 anni di carcere per il boss Francesco Bonura
Menfi

Sorpreso alla guida di un’auto rubata, denunciato menfitano 
Caltanissetta

Minaccia di morte e picchia la moglie, arrestato 45enne
Catania

“Safe Zone”, 8 arresti per traffico di droga
Apertura

Intimidazione ad operaio a Cattolica Eraclea, tagliati 120 alberi di ulivo 
banner italpress istituzionale banner italpress tv