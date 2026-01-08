Scomparso 62enne: attivato il piano provinciale per la ricerca

A Priolo sono in corso le ricerche di un uomo di 62 anni, Francesco Cavallaro, che risulta scomparso. Al momento dell’allontanamento l’uomo indossava un pantalone di jeans, un maglioncino scuro e un giubbotto o smanicato blu scuro. Non si hanno al momento ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa.

Le autorità competenti, in coordinamento con le forze dell’ordine e i volontari della Protezione Civile, hanno già avviato le operazioni di ricerca sul territorio, con l’obiettivo di rintracciare il 62enne nel più breve tempo possibile.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare con senso di responsabilità, segnalando tempestivamente qualsiasi informazione utile, evitando la diffusione di notizie non verificate e rispettando le aree interessate dalle operazioni di ricerca.

Chiunque avesse informazioni utili è invitato a contattare immediatamente:

• Comando di Polizia Municipale 0931-779209

• Sala Operativa di Protezione Civile 0931-779200

• Numero Unico di Emergenza 112