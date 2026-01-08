Politica

Giustizia, il Comitato Sicilia presenta le ragioni del “No”

Il comitato ha annunciato un percorso che punta all'apertura di un dibattito pubblico sulla giustizia e sulla necessità di confermare i principi della Carta Costituzionale

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

Entra nel vivo in Sicilia la campagna del Comitato regionale della società civile per il ‘No’ al referendum costituzionale sui temi della giustizia. Oggi, nella sede di Legambiente Sicilia, a Palermo, i rappresentanti del Comitato hanno presentato le ragioni del ‘No’ e annunciato un percorso che punta all’apertura di un dibattito pubblico sulla giustizia e sulla necessità di confermare i principi della Carta Costituzionale. “L’intenzione chiara alla base della riforma – ha detto Daniela Ciancimino, co-presidente del Centro nazionale di azione giuridica di Legambiente, nominata oggi portavoce del Comitato – è l’intenzione politica di chi intende anche con questo strumento sbilanciare i poteri dello Stato, modificando la Costituzione”.

Nel corso del dibattito è stato evidenziato che la riforma “non dà risposte ad esempio sul tema dei tempi della giustizia o su quello del sovraffollamento delle carceri”. E che si tratta di una riforma “scaturita da una iniziativa unilaterale del governo, senza confronto e senza capacità di ascolto”. Ampio il ventaglio di soggetti che compongono il comitato regionale: Acli, Ali, Anpi, Arci, Articolo 21, Auser, Cgil, Federconsumatori, Legambiente, Libera, Memoria e Futuro, Movimento per l’acqua pubblica e Uisp. Tutti chiedono “il rispetto della Costituzione a garanzia di libertà e democrazia”. Oggi è intervenuto anche il rappresentante del Comitato referendario Alcide De Gasperi e Aldo Moro per il ‘No’ al referendum. Si apre dunque anche la strada della collaborazione tra diversi Comitati referendari, a sostegno della raccolta delle firme. Sono in via di costituzione in questi giorni anche comitati al livello provinciale. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Politica

Giustizia, il Comitato Sicilia presenta le ragioni del “No”
Palermo

Tra la folla in piazza con un’arma in mano, denunciato 14enne
Politica

Porto Empedocle, la mozione di sfiducia al Sindaco andrà in Consiglio Comunale
Siracusa

Scomparso 62enne: attivato il piano provinciale per la ricerca
Augusta

Serata danzante senza autorizzazioni, sospesa dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza
Apertura

Canicattì, 40enne ferito da un colpo di pistola: al via indagini
banner italpress istituzionale banner italpress tv