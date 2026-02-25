Agrigento oggi in ginocchio da San Gerlando

Oggi Agrigento ha celebrato il suo patrono San Gerlando figura centrale della storia religiosa e civile della città, primo vescovo che contribuì alla rinascita spirituale del territorio dopo la dominazione araba.

Fin dalle prime ore del mattino, la Cattedrale è stata meta di fedeli e pellegrini giunti per rendere omaggio al Santo e partecipare alle celebrazioni che si sono aperte alle 10 con la Celebrazione eucaristica presieduta da Don Lillo Argento. Un momento intenso di raccoglimento e preghiera, durante il quale è stato ricordato il ruolo di San Gerlando come guida spirituale e simbolo di unità per la comunità agrigentina.

Alle 11 si è svolta una Liturgia dedicata ai bambini del catechismo delle parrocchie di Agrigento. I più piccoli, accompagnati dai catechisti e dalle famiglie, hanno animato la funzione con canti e preghiere, rendendo la celebrazione particolarmente sentita e partecipata. Un segno concreto di continuità nella fede e nelle tradizioni.

Alle 18 il Solenne Pontificale é stato presieduto da mons. Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale. Durante il Pontificale si é rinnovato il rito dell’offerta dell’olio per la lampada di San Gerlando che quest’anno é stato consegnato dalla comunità di Palma Di Montechiaro.

Un atto carico di significato, che testimonia il legame tra i comuni dell’Arcidiocesi e la figura di San Gerlando.