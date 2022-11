“N’Arancina speciale” da Caltanissetta agli studi Mediaset di “Tu si que vales”

“N’Arancina Speciale” a Tu si que vales. La cooperativa nissena Etnos, ha presentato ai giudici Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti il progetto che vede protagoniste persone con disabilità ed ex minori stranieri non accompagnati, coinvolte in un percorso inclusivo lavorativo di realizzazione e di vendita di arancine, le quali vengono prodotte con ingredienti tipici del territorio.

“Essere qui è per noi un momento importante. Abbiamo l’opportunità di far conoscere la nostra Caltanissetta con il suo lato inclusivo e speciale. Mostrare al mondo una Sicilia diversa, portare a Roma le sue specialità gastronomiche preparate da persone che la società considera soggetti fragili è un passo decisivo per una comunità che può diventare consapevole e responsabile.” Queste le parole del presidente della cooperativa Fabio Ruvolo sul palco insieme ad Alfonso Grillo e i ragazzi disabili che lavorano nelle cucine e nel locale nisseno N’Arancina Speciale.

“La priorità del prossimo governo regionale deve essere il “dopo di noi” questi ragazzi e soprattutto i loro genitori devono sapere che ci sarà qualcuno che si prenderà cura dei loro figli, quando non ci saranno più. Il mio impegno sarà massimo, e sono certa anche quello del presidente Schifani”. Queste le parole del deputato regionale Giusi Savarino.