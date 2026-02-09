Polizia, Domenico Demaio nuovo vicario del questore di Caltanissetta

Il primo dirigente della Polizia di Stato Domenico Demaio da oggi assume le funzioni di vicario del questore della provincia di Caltanissetta, con provvedimento di nomina del Capo della Polizia. Sostituisce il primo dirigente Michele Emma che, a conclusione del suo lungo percorso di carriera, lo scorso 1 febbraio è stato collocato in quiescenza.

Demaio, originario di Grammichele in Provincia di Catania, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania, ha ricoperto diversi incarichi nelle province di Caltanissetta, Ragusa e Catania, maturando una solida e diversificata esperienza professionale. Assegnato nel 2002 al commissariato di pubblica sicurezza di Gela, in qualità di responsabile della sezione investigativa, ha portato a termine numerose indagini che hanno permesso di arrestare diversi esponenti di spicco delle consorterie mafiose operanti nella provincia nissena. Trasferito alla Direzione investigativa antimafia di Catania, nel gennaio del 2012, ha ricoperto diversi incarichi, da ultimo quello di responsabile del Settore indagini giudiziarie.

Nel 2015 è stato trasferito alla Questura di Ragusa con l’incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione. Nello stesso periodo ha rivestito, inoltre, il ruolo di componente della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa – Sezione di Ragusa e il ruolo di componente del Consiglio territoriale per l’Immigrazione. Nel gennaio 201 ha ricoperto l’incarico di responsabile della sezione investigativa del commissariato di P.S. di Gela. A febbraio 2020 è stato nuovamente trasferito a Ragusa, con l’incarico di capo di gabinetto del questore. Nel novembre 2021 è stato promosso primo dirigente della Polizia di Stato, assumendo l’incarico di dirigente della divisione anticrimine della questura di Ragusa, per poi essere nominato, nel novembre 2023, dirigente del decimo reparto Mobile di Catania.