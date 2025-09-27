Caltanissetta

Precipita ascensore in ospedale, dipendente si frattura gambe

Per liberare la donna sono intervenuti i vigili del fuoco.

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Una dipendente dell’Asp di Caltanissetta è precipitata dentro l’ascensore dal terzo piano dell’ospedale Sant’Elia fino al piano meno uno per l’allentamento dei cavi. La donna, una portantina, stava scendendo nel blocco operatorio quando improvvisamente l’ascensore è precipitato. Gli altri dipendenti hanno sentito le grida della collega. Per liberare la donna sono intervenuti i vigili del fuoco. Una volta fuori la donna è stata portata al pronto soccorso e sottoposta ad esami diagnostici dai quali sarebbe emersa la frattura delle gambe.

