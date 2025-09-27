Ultime Notizie

Ha dato fuoco a un terreno agricolo, identificato e denunciato piromane

Si tratta di un 78enne che deve rispondere di incendio doloso

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Cassaro hanno denunciato un 78enne per incendio doloso.
Le tempestive attività investigative condotte dai Carabinieri della locale Stazione, a seguito di un
incendio che mercoledì mattina aveva interessato un terreno agricolo in contrada Chiusa, hanno
consentito, attraverso la visione e l’analisi dei filmati di videosorveglianza comunali, di identificare
l’uomo che quella mattina, a bordo della propria autovettura aveva lanciato un innesto che in pochi
secondi aveva fatto propagare le fiamme. L’incendio era stato prontamente domato da personale del
locale distaccamento del Corpo Forestale Regionale.

