Maltempo, strade allagate ad Agrigento

Le zone più colpite San leone e il Villaggio Mosè

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Maltempo su tutta la Sicilia. Forti piogge e allagamenti si stanno verificando ad Agrigento; le zone più colpite sono San Leone e il Villaggio Mosè, le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi con l’acqua che ha raggiunto la soglia dello sportello delle auto. Il traffico è paralizzato.  Intanto la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per l’intera giornata di oggi: le precipitazioni dovrebbero andare avanti fino al pomeriggio, accompagnate da un brusco calo delle temperature, mentre in serata è previsto un miglioramento.

