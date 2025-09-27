Siculiana
Siculiana, l’asfalto rischia di cedere: chiuso tratto di strada tra via Libertà e la V.Emanuele
A comunicarlo è il primo cittadino Peppe Zambito.
Chiusura al transito veicolare nel tratto stradale adiacente svincolo in ingresso al centro abitato del Comune di Siculiana, S.S.115 Km 169,000, compreso tra via Libertà e via Vittorio Emanuele, a causa di cedimenti con un evidente abbassamento del manto stradale, come rilevato da sopralluogo effettuato dall’UTC. A breve verranno effettuate le dovute verifiche al fine di stabilire l’intervento necessario per il ripristino della strada. A comunicarlo è il primo cittadino Peppe Zambito.
