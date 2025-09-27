Siculiana

Siculiana, l’asfalto rischia di cedere: chiuso tratto di strada tra via Libertà e la V.Emanuele

A comunicarlo è il primo cittadino Peppe Zambito.

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

Chiusura al transito veicolare nel tratto stradale adiacente svincolo in ingresso al centro abitato del Comune di Siculiana, S.S.115 Km 169,000, compreso tra via Libertà e via Vittorio Emanuele, a causa di cedimenti con un evidente abbassamento del manto stradale, come rilevato da sopralluogo effettuato dall’UTC. A breve verranno effettuate le dovute verifiche al fine di stabilire l’intervento necessario per il ripristino della strada. A comunicarlo è il primo cittadino Peppe Zambito.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Maltempo, strade allagate ad Agrigento
Siculiana

Siculiana, l’asfalto rischia di cedere: chiuso tratto di strada tra via Libertà e la V.Emanuele
Agrigento

Ordine degli architetti, presentato il convegno internazionale I luoghi di culto nel Mediterraneo
Catania

Alla guida ubriaca provoca incidente, denunciata 35enne
Ultime Notizie

Ha dato fuoco a un terreno agricolo, identificato e denunciato piromane
Agrigento

Al via il progetto “Concordia”, tra le artiste Ester Rizzo con “Talenti femminili in Scena”