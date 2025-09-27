Con la droga nel borsello, arrestato 37enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 37enne, pregiudicato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

A fermare l’uomo sono stati i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, durante uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire fenomeni di illegalità diffusa e, in particolar modo, casi di spaccio di sostanze stupefacenti e la commissione di reati predatori nei diversi quartieri della città.

I poliziotti, nel corso del pattugliamento delle strade nel quartiere San Leone, hanno notato il 37enne che a bordo di uno scooter, alla vista della Polizia, con una manovra repentina, ha tentato di eludere il controllo, ma è stato subito raggiunto e fermato dagli agenti.

Insospettiti da quell’atteggiamento gli agenti hanno deciso di sottoporre a perquisizione il 37enne. L’atto di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire nel borsello indossato dallo stesso due involucri contenenti sostanza stupefacente presumibilmente del tipo cocaina, per un peso totale di 65 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata per essere successivamente inviata nei laboratori della Polizia Scientifica e analizzata da operatori esperti del settore.

Al quel punto l’uomo, residente a Paternò, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia dove, nonostante le domande degli agenti, non è riuscito a fornire giustificazioni credibili circa il motivo per cui si trovasse in quella zona.

Dopo aver espletato tutti gli atti di rito e le procedure di identificazione attraverso il foto segnalamento a cura della Polizia Scientifica, i poliziotti hanno arrestato l’uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Informato il Pubblico Ministero di turno, quest’ultimo ha disposto che l’arrestato venisse condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.