Senza vestiti e in attesa del pocket money, sit-in di protesta dei migranti di Caltanissetta

Prosegue la protesta dei Migranti ospiti del Centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Caltanissetta che dalla tarda mattinata di oggi sono in sit-in davanti alla Prefettura. Nonostante le rassicurazioni del vice prefetto vicario Ferdinando Trombadore, che ha ascoltato le loro istanze, sono rimasti davanti il palazzo di Governo per rivendicare i loro diritti. Tra questi l’erogazione del pocket money e migliori condizioni all’interno del centro. Inoltre alcuni di loro, arrivati a Caltanissetta mesi fa, non avrebbero mai ricevuto il nuovo vestiario.

Alla protesta già da questa mattina hanno preso parte un centinaio di profughi, tutti di nazionalità africana. Hanno prima sfilato in corteo, partendo da Pian del Lago, per le vie della città per poi arrivare davanti alla Prefettura dove tutt’ora rimangono. Presenti le forze di polizia che monitorano costantemente la situazione.

Non si sono registrati comunque disordini. (foto Seguonews.it)