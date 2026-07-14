Caltanissetta

Si è dimesso il sindaco di Mazzarino Mimmo Faraci

La scelta è stata formalizzata mentre oggi il consiglio comunale discuterà la mozione di sfiducia nei suoi confronti

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Il sindaco di Mazzarino Domenico Faraci si è dimesso. La scelta è stata formalizzata mentre oggi il consiglio comunale discuterà la mozione di sfiducia nei suoi confronti. Ormai da diverso tempo, Faraci ha perso la maggioranza in consiglio e la mozione di sfiducia è stata condivisa da un fronte politico ampio. Nonostante le dimissioni del primo cittadino, i consiglieri discuteranno ugualmente la mozione, che se approvata porterà allo scioglimento anche dell’assise civica, aprendo la strada verso nuove elezioni. In questo caso, la fase transitoria sarà affidata a un commissario nominato dalla Regione.

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