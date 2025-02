Stalking, vìola divieto di avvicinamento all’ex fidanzata: arrestato

Arrestato dai carabinieri della Compagnia di Caltanissetta un 20enne per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, in relazione ad un’indagine per stalking. Il giovane, infatti, era gia’ sottoposto a tale divieto, con l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico, a causa di un comportamento persecutorio nei confronti della ex fidanzata, minorenne.

Nonostante la misura cautelare, il giovane ha violato l’ordinanza giudiziaria avvicinando la vittima con atteggiamento minaccioso. La ragazza, visibilmente spaventata, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. Il ventenne e’ stato quindi arrestato e condotto nella propria abitazione, agli arresti domiciliari, applicando il braccialetto elettronico.