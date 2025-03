Lotto, vinti 12 mila euro a Sutera

Il Lotto premia la Sicilia. Nel weekend, come riporta Agipronews, centrata una doppietta da 23mila euro: il primo colpo, da 12mila euro, è stato realizzato a Sutera, in provincia di Caltanissetta, in via del Popolo, mentre il secondo, da 11mila euro, è stato centrato a Castellana Sicula, in provincia di Palermo, in corso Giuseppe Mazzini, entrambi con un terno e tre ambi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro, per un totale di 322,1 milioni di euro da inizio 2025.