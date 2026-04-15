Tangenziale di Gela, firmati i Protocolli di Legalità relativi ai lavori sui Lotti 7° e 8°

Anas informa che questa mattina, presso la Prefettura di Caltanissetta, sono stati firmati i Protocolli di Legalità relativi ai lavori sui Lotti 7° e 8° della SS626 e al completamento della Tangenziale di Gela, tra la SS 117 bis e la SS 626.

I protocolli, oltre che dal Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, sono stati firmati dal Direttore Tutela Aziendale Riccardo Di Bernardini. Erano presenti anche: il Responsabile della Struttura Territoriale Sicilia Nicola Montesano, il Dirigente Area Nuove Opere Silvio Canalella, il Responsabile della Struttura Organizzativa Accordi di Sicurezza Pietro Russo oltre che alcuni membri dell’impresa appaltatrice.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno inoltre sottoscritto l’articolo del protocollo relativo al monitoraggio e al tracciamento, ai fini della trasparenza, dei flussi di manodopera. Il Progetto prevede: 5 svincoli, 11 viadotti con sviluppo complessivo di 3,460 metri, 1 ponte a campata unica di 30 metri e 1 galleria artificiale di sviluppo pari a 176 metri. L’intervento consiste nella realizzazione del collegamento tra la SS626 “Della Valle del Salso” Lotti 7° e 8° e la SS117 bis in prossimità della Tangenziale di Gela.

Il tracciato si sviluppa a nord della SS115 per circa 15,8 km e si allaccia ad ovest alla SS626 al km 57,230, in corrispondenza dell’ultimo tratto realizzato all’altezza dello svincolo di Butera, per terminare subito dopo l’intersezione con la SS117 Bis, dove si raccorda alla tratta stradale realizzata dall’ASI di Gela e mai entrata in esercizio. La sezione stradale adottata è di categoria C1 (extraurbana secondaria) con corsie da 3,75 metri e banchina da 1,50 metri, per una larghezza complessiva di piattaforma di 10,50 metri, compatibile con un futuro raddoppio a tipo B.

L’approvazione del progetto esecutivo avverrà entro giugno 2026. L’avvio dei lavori è previsto per luglio 2026 e la fine degli stessi avverrà entro luglio 2030.L’investimento totale per la realizzazione dell’intera opera ammonta a 395 milioni di euro.