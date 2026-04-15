Incendia un furgone perchè posteggiato troppo vicino casa, denunciato





L’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Randazzo ha consentito di risalire all’autore dell’incendio di un veicolo, un 53enne, residente in paese, ritenuto responsabile del reato di danneggiamento, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. L’attività ha tratto origine da una segnalazione pervenuta al 112 NUE per un principio di incendio ai danni di un furgone, che era stato regolarmente parcheggiato in una zona periferica di Randazzo. Quando la pattuglia è intervenuta, insieme ai Vigili del Fuoco, ha accertato che l’incendio era partito in prossimità della ruota posteriore destra del veicolo e, man mano, si stava propagando a tutto il mezzo.

Accertata, quindi, la natura dolosa dell’evento, i Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, che si sono sviluppate anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, grazie alle quali hanno ricostruito la dinamica dell’evento. In particolare, i filmati hanno documentato come, nelle ore notturne, un soggetto si fosse avvicinato al mezzo e, dopo essersi abbassato proprio in prossimità della ruota, avesse appiccato il fuoco per poi allontanarsi rapidamente. Determinante si è rivelata anche la collaborazione del proprietario del furgone, il quale ha formalizzato querela e ha fornito elementi utili all’identificazione del presunto autore del reato, il quale avrebbe agito perché non sopportava che, da circa dieci giorni, il pulmino fosse parcheggiato vicino casa sua.

Sulla base dunque, di tutti gli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i militari dell’Arma sono risaliti all’identità dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, denunciandolo all’Autorità Giudiziaria. Un risultato che ha evidenziato l’importanza della presenza capillare dell’Arma sul territorio e della collaborazione dei cittadini, elementi fondamentali per garantire sicurezza e tutela dei beni della collettività.