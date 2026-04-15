Emergenza organico all’ICS Maugeri, la Cisl FP chiede intervento ispettivo dell’ASP

Emergenza organico e diritti negati all’ICS Maugeri: la Cisl FP di Agrigento, Caltanissetta ed Enna lancia un duro allarme sulla gestione del personale sanitario. In una nota ufficiale datata 15 aprile 2026 e indirizzata alla Direzione Strategica dell’Asp 1 di Agrigento, il coordinatore della sanità pubblica e privata della CISL FP Alessandro Farruggia denuncia una carenza cronica e ormai insostenibile di infermieri e operatori socio-sanitari.

La situazione descritta dal sindacato in una nota inviata alla direzione strategica dell’Asp di Agrigento, evidenzia un rapporto numerico tra dipendenti e pazienti sceso al di sotto dei livelli minimi di sicurezza. Tale criticità, emersa chiaramente durante l’ultima assemblea dei lavoratori, sta determinando un pericoloso aumento del rischio clinico causato dalla stanchezza del personale, costretto a continui e forzati richiami in servizio per sopperire alle mancanze della pianta organica.

Il sindacato esprime profonda preoccupazione per il deterioramento degli standard assistenziali, segnalando che i carichi di lavoro eccessivi impediscono ormai il regolare rispetto dei protocolli operativi. Con l’approssimarsi della stagione estiva, la Federazione avverte che l’assenza di un piano di assunzioni adeguato rischia di tradursi in una negazione del diritto costituzionale alle ferie e al necessario riposo psicofisico dei lavoratori.

A fronte di queste gravi irregolarità, Farruggia chiede un intervento immediato e ispettivo da parte dell’Asp 1 di Agrigento. L’obiettivo è sottoporre l’ICS Maugeri a verifiche straordinarie circa il mantenimento dei requisiti di accreditamento, con particolare attenzione alla reale dotazione organica dichiarata e alla qualità dell’assistenza fornita ai cittadini. Il sindacato ribadisce con forza che non saranno accettate soluzioni basate su ulteriori rientri forzati o sul diniego delle ferie programmate.