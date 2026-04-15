Agrigento

Aggiudicato l’appalto per la manutenzione sulle strade provinciali zona centro-nord

Per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona centro-nord, lavori interamente finanziati con fondi di bilancio del Libero Consorzio

Pubblicato 33 secondi fa
Da Redazione

L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato la gara relativa all’accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona centro-nord, lavori interamente finanziati con fondi di bilancio del Libero Consorzio. La gara, alla quale hanno preso parte 296 imprese, è stata aggiudicata all’impresa COCO ANTONINO (avvalente) – I.C.G. Impresa Costruzioni Generali srl (ausiliaria), con sede a Sinagra (ME), che ha offerto il ribasso del 32,38245% per un importo di 2.810.000,00 euro più Iva, compresi 84.300,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). 

A breve la firma del contratto d’appalto e la successiva consegna dei lavori, che prevedono consistenti interventi di messa in sicurezza dei tracciati. Lo stanziamento del Libero Consorzio si aggiunge ai 1.930.000,00 euro ottenuti con il progetto finanziato dalla Legge 145/2018 per la manutenzione delle strade di questo comparto ed oggetto di un’altra procedura di gara.

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