Uomo trovato in una pozza di sangue in un posteggio: salma in ospedale

Un uomo, Roberto Giudici, 54 anni, nisseno residente in Belgio, è stato trovato morto, riverso in una pozza di sangue, poco dopo la mezzanotte nel parcheggio di via Medaglie d’Oro a Caltanissetta. A segnalare ai carabinieri il ritrovamento dell’uomo era stata la Croce Rossa che aveva inviato un’ambulanza dopo che era stata segnalata la presenza di un uomo a terra. Giunto sul posto anche il medico legale è stato accertato che l’uomo era morto per cause naturali. Secondo la ricostruzione dei carabinieri sarebbe sceso dall’auto e, colto da malore, sarebbe caduto procurandosi una vasta ferita alla testa che ha provocato la copiosa fuoriuscita di sangue. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Sant’Elia.