Cammarata

A Cammarata la terza edizione del Sicani Cinema Experience: il programma

Il festival dedicato al cinema d'autore contemporaneo si terrà dal 5 al 7 agosto

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

Si terrà dal 5 al 7 agosto a Cammarata la terza edizione del Sicani Cinema Experience, il festival dedicato al cinema d’autore contemporaneo il cui programma è stato presentato oggi. Tra i protagonisti attesi in presenza ci sono Daniele Ciprì, Carolina Cavalli, Tea Falco, Valentina e Nicole Bertani, Marco Borromei, Leandro Picarella, Pietro Turano, Cristian Patanè, Marta Lìmoli e Matteo Sodano.

La manifestazione è promossa dall’Associazione Spazio Giovani Generazioni con il patrocinio del Comune di Cammarata, in partnership con l’Accademia Nazionale del Cinema e l’UCCA (Unione dei Circoli Cinematografici Arci). Main sponsor dell’edizione è Select.

Il tema conduttore del 2026 è il Tempo, declinato come memoria, crescita e trasformazione. Dopo essersi concentrata lo scorso anno sulle inquietudini della giovane età adulta, la kermesse punta quest’anno all’infanzia e alla preadolescenza attraverso tre film accomunati dal racconto del cambiamento.

Ad aprire la rassegna sarà Sciatunostro di Leandro Picarella, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025, storia dell’amicizia tra due bambini sull’isola di Linosa. Seguirà Le bambine di Valentina e Nicole Bertani, presentato al Festival di Locarno 2025 e ambientato nell’estate del 1997. Chiuderà il festival Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, presentato all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, con Benedetta Porcaroli protagonista.

Il programma prevede anche una serie di incontri con protagonisti del cinema italiano: Dentro le musiche di Sciatunostro, con Leandro Picarella e Matteo SodanoQuattro chiacchiere con Daniele CiprìEthica vs Aesthetica con Marco BorromeiOrgoglio ai margini, incontro con Pietro Turano moderato da Cori.TheProject e dedicato alla rappresentazione delle identità queer nel cinema; la proiezione del cortometraggio Il Velo di Cristian Patanè, con la moderazione del produttore Andrea Garofalo; e la lettura performativa Discorso sul mondo con Tea Falco. La parte competitiva del festival prevede invece due concorsi dedicati al cinema breve: Sicani Short, riservato ai migliori cortometraggi internazionali, e Sicani OFF, nuova sezione parallela dedicata alla sperimentazione audiovisiva e indipendente.

«Ogni edizione ha una sua storia, quest’anno riflettiamo sul tempo che passa e ci cambia: un tema perfetto per il cinema coming of age e la “new wave” d’autore italiana. I film in rassegna raccontano quel passaggio delicato in cui iniziamo a dare una nuova forma a noi stessi e al mondo», dichiara Mimmo Nocera, Direttore Artistico del Festival.

L’evento, a ingresso gratuito, si terrà nella suggestiva cornice del centro storico di Cammarata, precisamente in via Roma 44.

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