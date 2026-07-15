Aggredisce titolare di un negozio per rubare soldi dalla cassa, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 39enne senegalese che, nei giorni scorsi, ha aggredito la titolare di un negozio di ferramenta con l’obiettivo di impossessarsi dell’incasso della giornata lavorativa.

Dopo aver fatto accesso nell’attività commerciale della zona di via Di Sangiuliano, il rapinatore si è presentato al bancone, minacciando la titolare che, in quel momento, si trovava alla cassa. Dopo averla aggredita, l’uomo è riuscito ad afferrare circa 40 euro in contanti, per poi guadagnare l’uscita in modo da far perdere le proprie tracce. Ad assistere alla scena, durata una manciata di secondi, è stato il marito della vittima che, dal soppalco dove si trovava, si è fiondato al piano terra, inseguendo l’uomo fuori dal negozio, riuscendo a bloccarlo in strada. In soccorso dell’uomo sono intervenute altre persone in attesa dell’arrivo dei poliziotti. Negli stessi attimi, una pattuglia della squadra volanti della Questura ha notato il gruppetto proprio davanti all’attività commerciale e si è fermata per capire cosa stesse accadendo.

I poliziotti hanno sottoposto a controllo il rapinatore, riportando la situazione alla calma. Sul posto sono stati raccolti elementi utili a ricostruire i fatti, mentre la donna ha poi formalizzato la denuncia negli uffici di Polizia.Addosso al 39enne sono stati trovati i soldi appena rubati dalla cassa e, pertanto, è stato arrestato in flagranza per rapina, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Come disposto dal PM di turno, informato di quanto accaduto, l’uomo è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida che verrà celebrata davanti al Giudice per le indagini preliminari.