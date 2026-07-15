Crisi idrica a Maddalusa, in corso il vertice in Prefettura

E’ iniziato intorno alle 10.30 l’atteso e annunciatissimo vertice in Prefettura per affrontare la situazione di emergenza idrica a Maddalusa connessa all’impossibilità delle autobotti di Aica di rifornire le utenze prive di contratto e, soprattutto, gravate da irregolarità urbanistiche.

Presenti, oltre l’assessore regionale Francesco Colianni e il capo della protezione civile siciliana, Salvo Cocina, il prefetto Salvatore Caccamo, il procuratore Giovanni Di Leo (che ha abbandonato la riunione dopo circa un’ora) e i vertici delle forze dell’ordine, oltre che la governance di Aica, l’Asp e il sindaco di Agrigento Michele Sodano.

La riunione è ancora in corso, quello che i residenti della zona A (ma non solo) attendono sono risposte sul loro futuro immediato: l’Amministrazione comunale al momento a sua volta aspetta un’indicazione da parte della Regione e dello Stato sul come agire dato che l’ipotesi di agire con un’ordinanza contingibile e urgente che possa quantomeno rifornire i residenti nell’immediato appare l’ultima delle possibilità che il primo cittadino vorrebbe adottare.