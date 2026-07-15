Scontro tra moto, muore 16enne

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la strada che collega Floridia e Solarino, nel Siracusano. Lo scontro, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato intorno alle 2 e ha coinvolto una moto e uno scooter. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri due giovani, soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.