Cronaca

Scontro tra moto, muore 16enne

Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri due giovani, soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale.

Pubblicato 28 secondi fa
Da Redazione

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la strada che collega Floridia e Solarino, nel Siracusano. Lo scontro, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato intorno alle 2 e ha coinvolto una moto e uno scooter. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri due giovani, soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

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