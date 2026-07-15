A Caltabellotta torna Olio Folk Fest

Giunto alla sua decima edizione, torna Olio Folk Fest. Venerdì 17 e sabato 18 luglio, il centro storico di Caltabellotta, si trasformerà in un grande palcoscenico per celebrare il pregiato olio extravergine d’oliva. Una due giorni di eventi, promossi dal Comune del centro montano, nel corso dei quali si alterneranno momenti di gastronomia, approfondimento, spettacolo, musica e valorizzazione del territorio. Protagonista assoluto sarà l’olio biancolilla di Caltabellotta, ingrediente principe degli show cooking di Giusi Colletti, venerdì 17 luglio, e Federica Continanza, sabato 18 luglio. Nel corso di ogni serata, sarà proposta una ricetta della tradizione siciliana reinterpretata nel segno della qualità dell’olio locale, con degustazione finale aperta al pubblico. “Il prezzo dell’olio: quale futuro per produttori e consumatori?” e “Tutela del Made in Italy e trasparenza sull’origine dei prodotti agricoli e alimentari” saranno, invece, i temi dei due talk di approfondimento, a cui prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni di categoria, dei produttori del territorio e degli esperti del settore. Non mancheranno gli spettacoli dedicati alle famiglie con gli artisti di strada della compagnia Joculares, accompagnati da Mr. Sardella Show nella prima serata e da Kami nella seconda, oltre alla musica itinerante degli Aromi di Sicilia che animerà le vie del centro. Il programma serale si concluderà venerdì 17 luglio con il cabaret di Antonio Pandolfo e sabato 18 luglio con il concerto dei Tachipirina 500. Cuore della manifestazione sarà piazza Umberto I, dove verrà allestito un villaggio enogastronomico con area street food ed espositori, affiancato dalla mostra fotografica “I volti della longevità” allestita presso il Museo Civico e dalle visite guidate del centro storico curate dalla Pro Loco di Caltabellotta. “La decima edizione di Olio Folk Fest – dichiara il sindaco Biagio Marciante – rappresenta un traguardo importante per Caltabellotta e per tutto il nostro territorio. In questi anni, la manifestazione è cresciuta, diventando un appuntamento capace di promuovere la nostra eccellenza agroalimentare. Ringrazio gli organizzatori e quanti, con impegno e passione, hanno contribuito a rendere Olio Folk Fest un simbolo dell’identità di Caltabellotta”. Olio Folk Fest, promosso dal Comune di Caltabellotta e dall’Associazione culturale Triokala, si conferma un appuntamento di riferimento per la promozione dell’olivicoltura, delle produzioni di qualità e dell’offerta turistica di Caltabellotta, creando un’occasione di incontro tra produttori, operatori del settore, cittadini e visitatori. L’iniziativa è finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.