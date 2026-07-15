Vertice in Prefettura sul caso Maddalusa, Sodano: “acqua solo alle famiglie con persone fragili”





Sarà attivato un COC (Centro Operativo Comunale) e verrà aperto uno sportello, in sinergia con la protezione civile regionale, l’Asp di Agrigento, in cui le famiglie di Maddalusa con persone fragili potranno fare richiesta di approvvigionamento idrico. Questo è quanto emerso a margine del vertice in Prefettura per affrontare la situazione di emergenza idrica a Maddalusa connessa all’impossibilità delle autobotti di Aica di rifornire le utenze prive di contratto e, soprattutto, gravate da irregolarità urbanistiche.

“Oggi la priorità era sicuramente quella di dare una risposta a tutti coloro che versano in effettive situazioni di fragilità e non era facile questo perché ripeto, in questi giorni molti hanno sostenuto che fosse semplicissimo magari con un’ordinanza del Sindaco potere dare acqua a tutti ecco non è assolutamente così e oggi ringrazio la presenza di tutti i vertici regionali perché sono riusciti a delineare con noi una linea che non è solamente del Comune di Agrigento, ma di tutte le istituzioni”, ha detto il sindaco di Agrigento, Michele Sodano a margine del vertice che ha visto la presenza dell’assessore regionale Francesco Colianni, del capo della protezione civile siciliana, Salvo Cocina, del prefetto Salvatore Caccamo, del procuratore Giovanni Di Leo, i vertici delle forze dell’ordine, oltre che la governance di Aica, e l’Asp di Agrigento.

“Questo credo sia un passo importante nel rispetto della legalità tenuto conto di una situazione complessa che ci rendiamo conto di avere ereditato. Dopo 60 anni di politica che ha chiuso gli occhi per noi è importante ribadire che c’è chi ha non ha fatto niente, c’è chi ha costruito intere carriere politiche sul fatto appunto di dare l’illusione che in un territorio di inedificabilità assoluta si potesse continuare a vivere, costruire case, quindi naturalmente come amministrazione della legalità, faremo rispettare la legge e non c’è altro modo”, ha ribadito il primo cittadino.

Un provvedimento che sarà temporaneo fino alla fine della stagione estiva, ribadisce il capo della protezione civile regionale, Salvo Cocina che sottolinea: “Tenuto conto che siamo in piena estate dobbiamo dare delle risposte a prescindere, poi tutte le altre situazioni urbanistiche verranno affrontate in altri sede, nel rispetto della legge”.

Dunque dal vertice si evince che al momento solo le famiglie che hanno all’interno persone fragili potranno fare richiesta e ricevere l’acqua. Approvvigionamento idrico che non sarà garantito agli altri residenti del quartiere di Maddalusa.

“Non c’è emergenza idrica, ma c’è un problema di urbanistica”, sottolinea l’assessore regionale Francesco Colianni. “Il problema verrà trattato dal Comune di Agrigento, e se avrà bisogno attiveremo gli altri assessorati per fornire ogni aiuto al sindaco Sodano, con fondi e finanziamenti. Saremo accanto al Comune trovando delle soluzioni adeguate e idonee alle norme e alla legge”, ha chiuso l’assessore regionale con delega a rifiuti e all’acqua.

Questo pomeriggio alle ore 18 presso il Comune di Agrigento si svolgerà il consiglio comunale, tra i punti all’ordine del giorno anche la questione Maddalusa.