Aria artica in Sicilia, nevicata in atto su Monte Cammarata

Possibili mareggiate nelle zone di Porto Empedocle e Licata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Freddo pungente si sta avvertendo un po’ su tutta la Sicilia con temperature crollate anche di 7-9 gradi, continue piogge e forti venti di maestrale. Nevicata in atto su Monte Cammarata, fiocchi a partire già dai 1200metri. Le prime foto di uno scenario mozzafiato dei Monti Sicani pieni di neve stanno facendo il giro del web.

Tra oggi e domani 8 gennaio i forti venti di maestrale favoriranno un deciso aumento del moto ondoso su tutto il Canale di Sicilia che risulterà agitato o al largo molto agitato, e sul basso Tirreno che risulterà generalmente al largo agitato. Si segnalano possibili mareggiate lungo le coste esposte, specie quelle del trapanese e ad ovest di Palermo con onde alte fino a 3 metri. Mareggiate anche sulle Egadi e costa del trapanese e localmente, nelle zone di Mazara del Vallo, Porto Empedocle e Licata.

(Foto Meteo Monti Sicani)

Cammarata

