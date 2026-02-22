Palermo

Furti di energia elettrica, tre arresti e due denunce

I controlli dei Carabinieri con l'ausilio dei tecnici Enel

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, volta a contrastare il fenomeno dei furti di energia elettrica. Nell’hinterland palermitano, nelle ultime operazioni e in due attività diverse, condotte con l’ausilio dei tecnici specializzati Enel, sono state accertate gravi irregolarità che hanno portato a 3 arresti e 2 denunce per furto di energia elettrica. A Misilmeri, i Carabinieri della locale Stazione, hanno effettuato un’ispezione presso un’attività commerciale a conduzione familiare. Le verifiche del personal Enel hanno fatto emergere una palese manomissione del misuratore di corrente, utilizzata verosimilmente per abbattere drasticamente i consumi energetici. L’attività si è conclusa con l’arresto in flagranza di una donna di 55 anni e dei suoi due figli, rispettivamente di 40 e 38 anni. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti, disponendo per i tre la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Non meno rilevante l’esito dei controlli nel comune di Carini. In questo caso, su segnalazione del personale Enel, i militari hanno denunciato a piede libero un uomo di 64 anni e una donna di 44 che, attraverso un allaccio abusivo diretto alla rete di E-distribuzione e in assenza di un regolare contratto, garantiva la fruizione di energia elettrica causando all’Ente, un danno stimato di circa 23000 eur

