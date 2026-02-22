Furto al mercato ittico, colto sul fatto e arrestato
Il 39enne è stato sorpreso dai Carabinieri all’interno dell’area mercatale, attualmente dismessa perché danneggiata dal ciclone
Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Aci Castello ha consentito di sventare un furto in atto all’interno del mercato ittico di Aci Trezza e di arrestare in flagranza 39enne residente ad Aci Castello.
L’arresto è maturato nell’ambito dei servizi antisciacallaggio predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Acireale a seguito del passaggio del ciclone Harry, che ha interessato il territorio con gravi ripercussioni anche sulle attività commerciali e sulle strutture pubbliche. In particolare, una segnalazione al 112 NUE ha informato i militari della Centrale Operativa della presenza di un soggetto all’interno dell’area mercatale, attualmente dismessa proprio perché danneggiata dal ciclone. Prontamente, è stata, quindi, attivata la pattuglia della Stazione di Aci Castello che, rapidamente, ha raggiunto il posto, scorgendo un furgone che stava tentando di allontanarsi dall’area mercatale. I Carabinieri, però, hanno subito fermato il mezzo e lo hanno sottoposto a controllo, scoprendo che, all’interno del vano di carico, erano state nascoste numerose grate in acciaio e un banco refrigerato in acciaio inox, rubati poco prima.
Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso di ricostruire l’azione delittuosa e di attribuire precise responsabilità al 39enne, già gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio che, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto, evitando un danno economico significativo alla struttura mercatale.