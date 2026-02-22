Furto al mercato ittico, colto sul fatto e arrestato

Catania

Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Aci Castello ha consentito di sventare un furto in atto all’interno del mercato ittico di Aci Trezza e di arrestare in flagranza 39enne residente ad Aci Castello.

L’arresto è maturato nell’ambito dei servizi antisciacallaggio predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Acireale a seguito del passaggio del ciclone Harry, che ha interessato il territorio con gravi ripercussioni anche sulle attività commerciali e sulle strutture pubbliche.  In particolare, una segnalazione al 112 NUE ha informato i militari della Centrale Operativa della presenza di un soggetto all’interno dell’area mercatale, attualmente dismessa proprio perché danneggiata dal ciclone. Prontamente, è stata, quindi, attivata la pattuglia della Stazione di Aci Castello che, rapidamente, ha raggiunto il posto, scorgendo un furgone che stava tentando di allontanarsi dall’area mercatale. I Carabinieri, però, hanno subito fermato il mezzo e lo hanno sottoposto a controllo, scoprendo che, all’interno del vano di carico, erano state nascoste numerose grate in acciaio e un banco refrigerato in acciaio inox, rubati poco prima. 

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso di ricostruire l’azione delittuosa e di attribuire precise responsabilità al 39enne, già gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio che, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. 

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto, evitando un danno economico significativo alla struttura mercatale.

