Droga e armi nella macchina: pregiudicato denunciato

Incessante appare essere l’azione di contrasto alla vendita ed al traffico di sostanze stupefacenti dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato un 40enne pregiudicato del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma da fuoco clandestina.

E’ nato tutto dallo zelante interesse investigativo dei militari di pattuglia della Radiomobile i quali, intorno alle 18.30, nel corso di un servizio perlustrativo nei pressi di via Soldato Pirracchio, hanno notato quella Fiat Punto parcheggiata a margine della strada in apparente stato di abbandono.

I Carabinieri, complice anche l’occasionale assenza di illuminazione sulla rete pubblica, si sono avvicinati a quella autovettura per un routinario controllo ma, puntando una torcia all’interno dell’abitacolo, il provvidenziale “occhio” di un militare ha scorto fuoriuscire da sotto un telo adagiato sul sedile posteriore ciò che, a prima vista, sembrava essere un tubo metallico.

Hanno pertanto aperto lo sportello lato guida, che risultava essere aperto, scoprendo così che quel tubo altro non era che la canna smontata di un fucile calibro 12 con matricola abrasa.

L’inaspettato rinvenimento necessitava ovviamente di un’ulteriore ricerca che, dato l’inconfondibile odore che i militari avevano subito percepito all’interno della Punto, sembrava essere con ogni probabilità quello della canapa indiana.

In effetti, a seguito della successiva perquisizione i Carabinieri hanno scovato sotto il sedile 6 cartucce cal. 12 mentre, all’interno del bagagliaio, hanno trovato cinque confezioni sottovuoto contenenti marijuana per un peso di 5,500 chilogrammi, nonché due ulteriori buste al cui interno erano custoditi 59 panetti di hashish, quest’ultimi per un peso complessivo di 5,900 chilogrammi.

A seguito dei conseguenziali ed immediati accertamenti sull’autovettura tramite la Banca Dati delle Forze di Polizia, i Carabinieri sono risaliti al legittimo proprietario che, dopo essere stato controllato nella propria abitazione è stato deferito alla Procura della Repubblica di Caltagirone.