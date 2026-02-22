Agrigento
Ciclone Akragas, nove gol al Megara: il Priolo cade a Serradifalco
Nna vittoria che riaccende le speranze di promozione dopo la sconfitta della capolista Priolo
Vittoria record per l’Akragas che spazza via l’Atletico Megara. Un vero tornado, quello biancazzurro, che ha subissato i siracusani con 9 reti.
Protagonista assoluto l’argentino Ten Lopez autore di sei marcature, di cui quattro realizzate nella prima frazione di gioco, terminata sul 6-0.
In rete anche Unniemi, autore del raddoppio al 7’, King al 45’ nel primo tempo e Marrone al 40’ della ripresa.
La vittoria sonante, rilancia le speranze di promozione anche alla luce dell’inattesa prima sconfitta della capolista Priolo sul campo del Serradifalco per 2-0.
Adesso la distanza dalla vetta è di 4 punti a sette giornate dalla fine del campionato.
Angelo Gelo
