Agrigento

Ciclone Akragas, nove gol al Megara: il Priolo cade a Serradifalco

Nna vittoria che riaccende le speranze di promozione dopo la sconfitta della capolista Priolo

Pubblicato 1 ora fa
Da Angelo Gelo

Vittoria record per l’Akragas che spazza via l’Atletico Megara. Un vero tornado, quello biancazzurro, che ha subissato i siracusani con 9 reti.

Protagonista assoluto l’argentino Ten Lopez autore di sei marcature, di cui quattro realizzate nella prima frazione di gioco, terminata sul 6-0.

In rete anche Unniemi, autore del raddoppio al 7’, King al 45’ nel primo tempo e Marrone al 40’ della ripresa.

La vittoria sonante, rilancia le speranze di promozione anche alla luce dell’inattesa prima sconfitta della capolista Priolo sul campo del Serradifalco per 2-0.

Adesso la distanza dalla vetta è di 4 punti a sette giornate dalla fine del campionato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, martedì nuovo tavolo del centrodestra: poi ognuno per la sua strada
Catania

Tenta di spendere monete false al supermercato: denunciato pluripregiudicato
Palermo

Furti di energia elettrica, tre arresti e due denunce
Catania

Droga e armi nella macchina: pregiudicato denunciato
Catania

Furto al mercato ittico, colto sul fatto e arrestato
Catania

Da una lite in famiglia alla scoperta di una serra di droga: denunciato 21enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv