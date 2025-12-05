Cammarata, 50mila euro per la sistemazione dell’area antistante Piazzale Camilleri

Finanziamento di 50.000 euro per la sistemazione dell’area antistante Piazzale Camilleri a Cammarata. A renderlo noto è il sindaco Giuseppe Mangiapane.

“Si tratta di un ulteriore importante contributo che ci permetterà di riqualificare un’area da tempo degradata e di mimetizzare, attraverso giardini pensili, alcune strutture poco armoniose che deturpano il nostro centro storico”, dice il primo cittadino che “ringrazia l’assessore al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, grazie al cui intervento – con l’incremento del budget di ulteriori 5 milioni di euro – anche il nostro Comune, inizialmente escluso dal primo stanziamento messo a bando, è potuto rientrare tra i beneficiari”.

Continuiamo a rendere Cammarata sempre più bella e vivibile.